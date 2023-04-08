Весной и не пахнет: в Днепре и области объявлен желтый уровень опасности из-за сильной грозы, града и шквала ветра

Так, днепрян и жителей области ждет сильная гроза, которая продлится до конца дня. Стоит подготовиться и к сильным порывам ветра.
Об этом информирует «Гидрометцентр».
Непогода охватила почти всю Украину, кроме ее восточных регионов и Винницкой области.
Тем временем горожане делятся в сети снимками больших ледяных осадков, которые накрыли весенний Днепр.
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