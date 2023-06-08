Весьма ощутимо: в области, граничащей с Днепропетровщиной, второй раз за месяц произошло землетрясение

Утром 8 июня в Полтавской области зафиксировали землетрясение. По данным Главного центра специального контроля, подземные толчки были магнитудой 3,7 балла по шкале Рихтера.
Зафиксировали толчки в 10:23. Эпицентр землетрясения находился в 26 километрах юго-восточнее Полтавы, на глубине 10 км.
Отмечается, что землетрясение такой мощи считается достаточно сильным, но не разрушительным. Его могли почувствовать некоторые люди, находящиеся внутри помещения, особенно на верхних этажах. А вот те, кто находился в это время под открытым небом колебания совсем не заметили.
Колебания сходны с сотрясением, образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели отмечают легкие колебания легких предметов, немного сильнее – на верхних этажах, – говорится в сообщении.
На карте отмечена точка, где зафиксировали толчки.
Заметим, что это второе землетрясение в Полтавской области за последний период. В прошлый раз подземные толчки зафиксировали 26 мая. Тогда магнитуда была несколько ниже и составляла 3,5 балла.
Фиксировали землетрясения на Полтавщине также 14 января 2023 и 3 октября 2022 — с магнитудами 2,7 и 3,4.
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