Весьма ощутимо: в области, граничащей с Днепропетровщиной, второй раз за месяц произошло землетрясение

В соседней Полтавской области второй раз за месяц произошло землетрясение.

Утром 8 июня в Полтавской области зафиксировали землетрясение. По данным Главного центра специального контроля, подземные толчки были магнитудой 3,7 балла по шкале Рихтера.

Зафиксировали толчки в 10:23. Эпицентр землетрясения находился в 26 километрах юго-восточнее Полтавы, на глубине 10 км.

Отмечается, что землетрясение такой мощи считается достаточно сильным, но не разрушительным. Его могли почувствовать некоторые люди, находящиеся внутри помещения, особенно на верхних этажах. А вот те, кто находился в это время под открытым небом колебания совсем не заметили.

Колебания сходны с сотрясением, образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели отмечают легкие колебания легких предметов, немного сильнее – на верхних этажах, – говорится в сообщении.

На карте отмечена точка, где зафиксировали толчки.

Заметим, что это второе землетрясение в Полтавской области за последний период. В прошлый раз подземные толчки зафиксировали 26 мая. Тогда магнитуда была несколько ниже и составляла 3,5 балла.

Фиксировали землетрясения на Полтавщине также 14 января 2023 и 3 октября 2022 — с магнитудами 2,7 и 3,4.