Вещи продал, а деньги потратил: на Днепропетровщине мужчина обворовывал односельчан

Так, 9 ноября около 3:00 злоумышленник проник на территорию частного домовладения 49-летнего мужчины, где из салона припаркованного автомобиля вытащил деньги и одежду.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.
Позже, 11 ноября, подозреваемый находился в гостях у знакомого, когда хозяин ушел отдыхать – злоумышленник стащил из дома велосипед и мобильный телефон. 15 ноября около 18:30 мужчина проник на территорию частного домовладения 35-летней женщины, где из гаража украл велосипед.
Все украденные вещи мужчина продал, а деньги потратил на личные нужды.
Недавно вора задержали. Ему уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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