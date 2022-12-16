Весь Днепр временно остался без отопления

Об этом сообщили в Департаменте благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета.

Сегодня, 16 декабря, Днепр полностью остался без отопления, его выключили в 8:20. Это было связано с угрозой ракетных ударов по критической инфраструктуре.

В Днепре провели массовые отключения объектов водоснабжения и теплоснабжения – повышающих насосных станций (ПНС), котельных и теплораспределительных пунктов (ТРП). По состоянию на 10.00 все котельные и теплораспределительные пункты в Днепре не работают. Также остановлена ​​работа Приднепровской ТЭС.

На данный момент тревогу отменили. Если не было ракетных попаданий в объекты критической инфраструктуры, водоснабжения и электроснабжения, значит, и теплоснабжение в Днепре будет восстановлено.

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