Верим в ВСУ: Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте

Об этом пишет в Telegram-канале замминистра обороны Анна Маляр.
Как отметила Маляр, восток остается эпицентром боевых действий. Враг сосредоточил силы на пяти направлениях одновременно:
В то же время по всем направлениям в течение суток действия врага были безуспешными.
«На Бахмутском направлении враг прилагает больше усилий. В Бахмут стянуты вагнеровцы со всех других направлений, где они выполняли боевые задания. На тех направлениях их заменили военными регулярной российской армии. Наши воины крепко держат оборону Бахмута и окрестностей города. Никакой позиции в Бахмуте за сутки не потеряно», — добавляет замминистра обороны.
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