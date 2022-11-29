Верили до последнего: без вести пропавшего воина из Кривого Рога нашли мертвым

Александр Татарчук из Кривого Рога погиб в Харьковской области. Его тело обнаружили вблизи населенного пункта Сулиговка в Изюмском районе. Долгое время он считался пропавшим без вести. Родные до последнего верили, что Александр вернется к ним живым.
Как рассказали в «АрселорМиттал Кривой Рог», в мирное время Александр был помощником машиниста тепловоза железнодорожного цеха. С началом полномасштабного вторжения присоединился к ВСУ. Был наводчиком одной из бригад.
Долго считался пропавшим без вести, но, к сожалению, недавно его смерть подтвердилась. У Александра осталась дочь и жена.
Светлая память.
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Яна Юхименко
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