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Вертолет и 650 оккупантов: Генштаб обновил потери россии

Сегодня 10:00
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Потери России в войне против Украины уже превысили 222 тысячи солдат. За последние сутки наши защитники уничтожили еще 650 оккупантов.

Новости Днепра про Вертолет и 650 оккупантов: Генштаб обновил потери россии

Общие боевые потери противника на 22 июня 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава — около 222 650 (+650) человек ликвидировано;
  • танков — 4013 (+7) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7783 (+12) ед;
  • артиллерийских систем — 3941 (+21) ед.;
  • РСЗО — 617 (+2) ед.;
  • средства ПВО — 376 (+1) ед.;
  • самолетов — 314 ед.;
  • вертолетов — 307 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3438 (+10) ед.;
  • крылатые ракеты — 1214 ед.;
  • корабли /катера — 18 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6678 (+11) ед;
  • специальная техника — 539.

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Новости Днепра про Вертолет и 650 оккупантов: Генштаб обновил потери россииУкраїнська Новости Днепра про Вертолет и 650 оккупантов: Генштаб обновил потери россииРусский

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