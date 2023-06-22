Вертолет и 650 оккупантов: Генштаб обновил потери россии

Общие боевые потери противника на 22 июня 2023 года ориентировочно составили:

Потери России в войне против Украины уже превысили 222 тысячи солдат. За последние сутки наши защитники уничтожили еще 650 оккупантов.

С 22 июня возобновляется движение поездов на участке Никополь-Кривой Рог-Тимково.

21 июня в 20:57 в Службу спасения «101» поступило сообщение…

Житель соседней области нашел для себя удобный метод распространения наркотиков. Он…

Искал клиентов на психотропы в онлайне: оперативники Днепропетровщины разоблачили наркоторговца Житель соседней области нашел для себя удобный метод распространения наркотиков. Он искал клиентов через интернет-чат, брал подписку на карту, а когда получал средства – оставлял закладки с психотропным веществом «PVP». просмотров

Чрезвычайники ликвидировали возгорание внутри дома в Новомосковске 21 июня в 20:57 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании дома, расположенного на улице Барачная города Новомосковск. просмотров

В Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие: что известно В ночь на 22 июня около 03:40 в Днепровском районе Киева на улице Малышко раздался взрыв и вспыхнул пожар в одной из многоэтажек. 0 просмотров

Рф нанесла очередной ракетный и авиационный удар Российские военные сосредоточили основные силы на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За сутки произошло более 40 боевых столкновений. просмотров

Ночью россияне атаковали ракетами Криворожский район: что известно Сегодня ночью российские вооруженные силы выпустили ракеты по Лозоватской громаде Криворожского района. 1 просмотров