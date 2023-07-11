Вертолет и 540 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.07.23 ориентировочно составили:
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Годовалого ребенка ненароком оставили в закрытом авто.
В Днепре с 1 сентября могут внедрить смешанную форму обучения.
В Днепре на улице Калиновой водитель Audi сбил ребенка на…
Ночью 11 июля оккупанты били из тяжелой артиллерии по Никополю…
Годовалого ребенка ненароком оставили в закрытом авто.
Уже с сегодняшнего дня действует запрет на электронные сигареты.
Птенец едва не стал добычей собак.
В Днепре с 1 сентября могут внедрить смешанную форму обучения.
В Днепре на улице Калиновой водитель Audi сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.
Ночью 11 июля оккупанты били из тяжелой артиллерии по Никополю и району.
По состоянию на 6:00 утра проблемы с водоснабжением в Днепре отсутствуют. Никаких аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотвода не зафиксировано.
Россияне сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 30 боевых столкновений.
Третьего июля трагически погиб тренер по фехтованию, защитник, младший лейтенант Денис Борейко.
7-летняя Соломия Реут на улицах Днепра играет на сопилке, чтобы собрать деньги на армию. За это она получила награду МВД, сообщают в полиции охраны.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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