Вертолет, 400 оккупантов и более 20 артсистем: потери РФ в войне за сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.05.23 ориентировочно составили:

Потери России в войне в Украине за сутки составили 400 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения по данным на 24 мая, составляет 204760 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 21 артиллерийскую систему.

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