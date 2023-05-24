Вертолет, 400 оккупантов и более 20 артсистем: потери РФ в войне за сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.05.23 ориентировочно составили:
Читайте также:
Автор:
23 мая в Службу спасения «101» поступило сообщение о том,…
24 мая электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию…
В Днепре на Набережной Победы задержали водителя с полным салоном…
Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском…
23 мая в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по переулку Никопольского города Марганец Никопольского района, горит одноэтажное неэксплуатируемое здание.
24 мая электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
В Днепре на Набережной Победы задержали водителя с полным салоном наркотиков.
Поздравляем и желаем новых блестящих достижений!
Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – там произошло 26 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
В Кривом Роге служебную собаку Джека наградили медалью "За преданную службу".
Захватите с собой зонт!
23 мая вблизи поселка Любимовка Софиевской поселковой территориальной громады Криворожского района произошло ДТП.
В течение дня пострадали 2 общины Никопольщины и город Никополь.
Россияне сосредотачивают усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Украинские военные атаковали три пункта управления и один склад боеприпасов оккупантов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!