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Вероятность ракетных и авиационных ударов остается высокой: ситуация на фронте

Сегодня 07:15
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За прошедшие сутки на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло 29 боевых столкновений. Самые горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

Новости Днепра про Вероятность ракетных и авиационных ударов остается высокой: ситуация на фронте

За прошедшие сутки противник нанес 39 ракетных и 39 авиационных ударов, а также совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

«Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой», — отметили в Генштабе.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник за прошедшие сутки совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Студенок, Бояро-Лежачие, Павловка, Басовка, Мирополье, Мезеновка Сумской области, а также Старица, Синельниково, Огурцово, Гатище, Нестерное, Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийских и минометных обстрелов противника подверглись Каменка, Колодезное, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районе населенного пункта Белогоровка. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке и Белогоровке Луганской области и Верхнекаменному и Спорному — Донецкой.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Предтечине. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник провел наступательные действия в направлении населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имел. За прошедшие сутки нанес авиационных ударов в районах Новокалинового и Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка, а также атаку в направлении Новомихайловки. В то же время враг продолжает уничтожать населенные пункты вдоль линии столкновения, совершил артиллерийские обстрелы Красногоровки, Марьинки и Победы Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиаудары вблизи населенных пунктов Золотая Нива и Большая Новоселка. Совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. В частности, это Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Шахтерское.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар по населенному пункту Новополь Донецкой области. Обстрелял населённые пункты. Среди них – Бурлацкое Донецкой области; Ольговское, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области, а также город Херсон.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника

За прошедшие сутки было уничтожено 21 крылатую ракету, а также 8 враждебных БпЛА разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, состав боеприпасов, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс противника, 7 радиоэлектронных станций борьбы и радиолокационную станцию.

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Новости Днепра про Вероятность ракетных и авиационных ударов остается высокой: ситуация на фронтеУкраїнська Новости Днепра про Вероятность ракетных и авиационных ударов остается высокой: ситуация на фронтеРусский

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