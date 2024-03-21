Вернули 2007-й: жители Днепра пожертвовали для животных хлебцы, изготовленные 17 лет назад

Животным в Днепре пожертвовали продукты, чей срок годности завершился в 2007 году.

Волонтер из Днепра, помогающая беспризорным и эвакуированным с линии фронта животным, показала странное пожертвование от людей. Кто-то отдал в приют норвежские лепешки, которые изготовили еще в ноябре 2007 (!), то есть 17 лет назад.

Удивительно, хлебцы выглядят достаточно свежими, однако давать лепешки животным, волонтер не рискует.

Днепр. Сколько собирала просроченное для животных. В начале войны еще было со сроками в 2018-2019 годы заморозка и сухие завтраки, то считала, что это предел. Но это шедевр. И даже состояние хорошее сохранено, — написала Tatuana Fedotova.

Волонтер отметила, что, к сожалению, «просрочка» сейчас спасает ситуацию, ведь животных не уменьшается, но средств больше не становится.

К сожалению, сейчас всю войну только просрочено и спасает, и этого уже почти не отдают, — отметила Татьяна в комментариях.

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