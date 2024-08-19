Верка Сердючка попала в скандал из-за песен на русском языке на концерте в Днепре

17 августа в Днепре состоялся концерт Верки Сердючки – сценический образ Андрея Данилко, собравший очень много поклонников. Во время выступления один из посетителей выразил недовольство и-за исполнения песен на русском, которые являются культовыми в репертуаре артиста. На это Андрей Данилко сказал, что тот пойдет за «российским военным кораблем».
Видео было опубликовано в местных телеграмм-каналах.
На нем видно, что на концерте действительно звучат хиты на русском языке. Один из зрителей выкрикивает, что половина песен русскоязычные, на что Сердючка предлагает ему закрыть рот и отправляет «за русским кораблем».
“У вас есть тряпочка, засуньте. Потому что сейчас пойдешь за российским кораблем”, — сказала артистка.
Также на концерте она рассказала, что пишет песни на украинском языке и заверила людей не верить тем, кто говорит, что это не так.
Кроме того, во время выступления в Днепре Сердючка передала «поздравления» зрителям от Лаймы Вайкуле, Аллы Пугачевой и Максима Галкина, с которыми недавно встретилась на фестивале в Юрмале.
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