Верховная Рада уменьшила предельный возраст призывников в Украине

Предельный возраст снизили на два года.

В Парламенте поддержали законопроект, согласно которому в Украине уменьшат предельный возраст призывников.

30 мая во время заседания Верховной Рады нардепы проголосовали за уменьшение предельного призывного возраста до 25 лет. Об этом сообщил Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Отныне предельный возраст пребывания украинцев на военном учете призывников – 25 лет, а не 27 как раньше.

В Минобороны такие изменения объясняют тем, что во время военного времени нет нужды в пребывании граждан на военном учете призывников до 27 лет, ведь во время войны срочной службы нет. Кроме этого, ежегодные прохождения медицинских осмотров для ТЦК и СК забирают финансовые и человеческие ресурсы. К примеру, увеличивается нагрузка в медучреждениях, которые и так заполнены военнослужащими, которые проходят ВКЛ.

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