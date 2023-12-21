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Верховная Рада приняла законопроект о медицинском каннабисе: что это значит

Сегодня 13:07
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Закон вступит в силу через полгода после его публикации, то есть примерно во втором полугодии 2024 года.

Новости Днепра про Верховная Рада приняла законопроект о медицинском каннабисе: что это значит

Сегодня, 21 декабря, Верховная Рада Украины приняла законопроект №7457 о медицинском каннабисе во втором чтении.

«ЗА» проголосовали 248 народных депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Новости Днепра про Верховная Рада приняла законопроект о медицинском каннабисе: что это значит

Этот законопроект регулирует обращение каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности. Распространение марихуаны для рекреационного потребления будет считаться преступлением и будет расследоваться полицией в соответствии с законодательством. Производство лекарств будет жестко контролироваться на всех этапах. Выращивать каннабис смогут только юридические лица, получившие соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции. Каждый куст будет иметь индивидуальную кодировку, чтобы отслеживать движение растений к пациенту.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что утвердят перечень болезней и состояний, при которых пациенту может назначаться лекарство на основе медицинского каннабиса. Отпуск таких лекарственных средств будет возможен исключительно по назначению врача в соответствии с медицинскими показаниями и по электронному рецепту.

Отметим, лекарства на основе каннабиса разрешены в 56 странах мира, в частности, в государствах ЕС, Канаде, Великобритании и Соединенных Штатах.

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Новости Днепра про Верховная Рада приняла законопроект о медицинском каннабисе: что это значитУкраїнська Новости Днепра про Верховная Рада приняла законопроект о медицинском каннабисе: что это значитРусский

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