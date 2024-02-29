Вектор движения Днепр: в Воздушных силах ВСУ предупредили об опасности БпЛА

Есть угроза БПЛА.

В Днепре и области с 20:44 раздается воздушная тревога.

В 21:10 Воздушные силы ВСУ в своем тг-канале предупредили о БПЛА, направлявшемся на Днепр.

БПЛА с юго-востока через Запорожскую область зашел на Днепропетровщину, вектор движения на Днепр, — говорится в сообщении.

ПС не указал тип БпЛА, поэтому нет подтверждения о том, что это шахеды, но следует следить за следующими сообщениями от военных.

По состоянию на 21.27 тревога звучит в Днепропетровской и Запорожской областях.

По состоянию на 21:41 БпЛА в Синельниковском районе по направлению к Днепру, сообщили в ПС.

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