Вектор движения Днепр: в Воздушных силах ВСУ предупредили об опасности БпЛА

В Днепре и области с 20:44 раздается воздушная тревога.
В 21:10 Воздушные силы ВСУ в своем тг-канале предупредили о БПЛА, направлявшемся на Днепр.
БПЛА с юго-востока через Запорожскую область зашел на Днепропетровщину, вектор движения на Днепр, — говорится в сообщении.
ПС не указал тип БпЛА, поэтому нет подтверждения о том, что это шахеды, но следует следить за следующими сообщениями от военных.
По состоянию на 21.27 тревога звучит в Днепропетровской и Запорожской областях.
По состоянию на 21:41 БпЛА в Синельниковском районе по направлению к Днепру, сообщили в ПС.
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