Вечная слава: на Бахмутском направлении погиб гранатометчик с Днепропетровщины

26 июня 2023 года во время ведения боевых действий вблизи населенного пункта Раздоловка Бахмутского района Донецкой области погиб Евгений Иванович Смирнов. Он служил в должности гранатометчика. В ноябре Герою должно было исполниться 32 года.
Об этом сообщает Широковская поселковая территориальная громада.
Искренне сочувствуем родным и близким Героя! Пусть светлая память о Герое будет сильнее смерти и навсегда останется в сердцах родных, друзей, коллег, боевых побратимов, всех, кто знал его, любил и чтил, – говорится в сообщении.
Попрощаются с воином 5 октября в 12:00 в Свято-Покровском Храме в поселке городского типа Широкое.
Вечная слава Герою!
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