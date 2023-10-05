Вечная слава: на Бахмутском направлении погиб гранатометчик с Днепропетровщины

Вечная слава!

26 июня 2023 года во время ведения боевых действий вблизи населенного пункта Раздоловка Бахмутского района Донецкой области погиб Евгений Иванович Смирнов. Он служил в должности гранатометчика. В ноябре Герою должно было исполниться 32 года.

Об этом сообщает Широковская поселковая территориальная громада.

Искренне сочувствуем родным и близким Героя! Пусть светлая память о Герое будет сильнее смерти и навсегда останется в сердцах родных, друзей, коллег, боевых побратимов, всех, кто знал его, любил и чтил, – говорится в сообщении.

Попрощаются с воином 5 октября в 12:00 в Свято-Покровском Храме в поселке городского типа Широкое.

Вечная слава Герою!

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