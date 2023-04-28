Вечная слава Герою: в Луганской области погиб криворожец Евгений Столяров

В защиту Украины настоящий патриот встал уже на третий день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Коллеги вспоминают, что он был очень ответственным человеком, открытым к новым знаниям.

В Луганской области погиб военный из Кривого Рога Евгений Столяров.

В Днепре в результате ночной ракетной атаки 28 апреля разрушены…

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