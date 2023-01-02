Вечная память: на Донбассе погиб 27-летний солдат из Днепропетровской области

Об этом сообщает Каменская районная государственная администрация.

27 декабря на Донбассе погиб боец ​​из Днепропетровской области Антон Даниленко. Ему было 27 лет.

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