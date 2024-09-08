Вечером и ночью российские войска снова обстреливали Днепропетровщину

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Удары враг сосредоточил на райцентре и Марганецкой общине. Туда направлял дроны-камикадзе, гнал с артиллерии, сбросил боеприпас с БпЛА. Повреждена инфраструктура. Горела сухая трава, пожар был потушен. Людей не задело, — говорится в сообщении.
В результате вчерашней атаки в Марганецкой общине пострадала 62-летняя местная жительница.
У нее минно-взрывная травма и ушиб грудной клетки.
По предварительной информации, ее жизни ничего не угрожает.
В результате вчерашних атак агрессора разбиты пять частных домов, хозяйственное сооружение и не эксплуатировавшееся здание.
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