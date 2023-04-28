Вечером в пятницу в Днепре на несколько дней перекроют Амурский мост

Это связано с выполнением ремонтных работ дорожного покрытия.

Во время выполнения работ проезд по мосту будет доступен только для автобусов.

Движение по переправе перекроют сегодня в 18:00. Однако трамваи №6 и №9 будут курсировать еще два часа – до 20:00.

Троллейбус №3 на время ремонта изменит схему движения: ул. Холодильная – Новый мост – Речной вокзал.

Работы планируют закончить до 2 мая.

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