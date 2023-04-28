Вечером в пятницу в Днепре на несколько дней перекроют Амурский мост

Во время выполнения работ проезд по мосту будет доступен только для автобусов.
Движение по переправе перекроют сегодня в 18:00. Однако трамваи №6 и №9 будут курсировать еще два часа – до 20:00.
Троллейбус №3 на время ремонта изменит схему движения: ул. Холодильная – Новый мост – Речной вокзал.
Работы планируют закончить до 2 мая.
Читайте также:
Автор:
В Луганской области погиб военный из Кривого Рога Евгений Столяров.
В Днепре в результате ночной ракетной атаки 28 апреля разрушены…
Ночью 28 апреля враг атаковал Украину ракетами и беспилотниками. Силам…
Российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по…
В Луганской области погиб военный из Кривого Рога Евгений Столяров.
В Днепре в результате ночной ракетной атаки 28 апреля разрушены частный дом, предприятие и строительная база. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак показал фото последствий вражеской атаки.
Ночью 28 апреля враг атаковал Украину ракетами и беспилотниками. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.
Сегодня, 28 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Об этом сообщает в «Telegram» спикер полиции Черкасской области Зоя Волк. Сообщается, что одна вражеская ракета попала в многоэтажный дом. Информация о количестве пострадавших уточняется. На месте…
Россия атаковала Днепр ракетами.
Захватите с собой зонт!
Сотрудники Государственного бюро расследований и Национальной полиции разоблачили правоохранителя и четырех гражданских, наладивших сбыт метамфетамина.
В четверг, 27 апреля, российские военные обстреляли Днепропетровскую область из РСЗО и повредили сельскохозяйственное предприятие.
Сегодня, 27 апреля, в работе некоторых онлайн-сервисов "Укрзализныци" могут наблюдаться сбои.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!