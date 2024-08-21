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Вечером ушла из дома: на Днепропетровщине разыскивают 13-летнюю девочку

Сегодня 08:12
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В Днепропетровской области разыскивают 13-летнюю Тамару Эминову.

Новости Днепра про Вечером ушла из дома: на Днепропетровщине разыскивают 13-летнюю девочку

Вчера, 20 августа, около 21:25 девочка ушла из дома, расположенного в поселке Правобережное Каменского района и до настоящего времени не вернулась. Ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в ГУНП Днепропетровской области.

Приметы: с виду 13-14 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, темные волосы ниже плеч.

Была одета: разноцветные лосины, розовая футболка, синие шлепки.

Если вам известна любая информация о местонахождении Тамары Эминовой, просим сообщить по телефонам: 097-727-96-92, 0975568684 (Верхнеднепровск) 096-586-94-41 или на линию «102».

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