Вечером ушла из дома: на Днепропетровщине разыскивают 13-летнюю девочку

Вчера, 20 августа, около 21:25 девочка ушла из дома, расположенного в поселке Правобережное Каменского района и до настоящего времени не вернулась. Ее местонахождение неизвестно.
Об этом сообщили в ГУНП Днепропетровской области.
Приметы: с виду 13-14 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, темные волосы ниже плеч.
Была одета: разноцветные лосины, розовая футболка, синие шлепки.
Если вам известна любая информация о местонахождении Тамары Эминовой, просим сообщить по телефонам: 097-727-96-92, 0975568684 (Верхнеднепровск) 096-586-94-41 или на линию «102».
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