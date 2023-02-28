Вечером тишину прервал обстрел: враг обстрелял Никополь из тяжелой артиллерии

Отмечается, что днем ​​в районах Днепропетровской области прошло без вражеских ударов.

Погибших и раненых нет. Последствия обстрелов еще выясняются.

«Однако уже к вечеру тишину прервал обстрел. Агресс в очередной раз направил тяжелую артиллерию в сторону Никопольщины. Оккупанты ударили по Никополю», — говорится в сообщении.

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