Вечером света будет мало: какие графики отключений будут действовать в Днепре 12 июля

В пятницу, 12 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. С 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. Это означает, что в Днепре для абонентов ДТЭК будут действовать так называемые светло-серые графики, по которым отключения продолжаются до 7 часов.
В остальные часы будут задействованы три очереди, то есть также есть угроза увеличения продолжительности отключения, но ограничения будут более мягкими.
Напомним, в Днепре для абонентов ЦЭК ввели новые графики отключений света.
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