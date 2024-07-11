Вечером света будет мало: какие графики отключений будут действовать в Днепре 12 июля

В Днепре 12 июля снова надолго будут выключать свет.

В пятницу, 12 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. С 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. Это означает, что в Днепре для абонентов ДТЭК будут действовать так называемые светло-серые графики, по которым отключения продолжаются до 7 часов.

В остальные часы будут задействованы три очереди, то есть также есть угроза увеличения продолжительности отключения, но ограничения будут более мягкими.

Напомним, в Днепре для абонентов ЦЭК ввели новые графики отключений света.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: