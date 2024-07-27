Вечером громко было в Днепровском районе

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
К вечеру громко было в Днепровском районе. К счастью, обошлось. Из-за вражеской атаки никто не пострадал. Неспокойно и в Никопольщине – от ударов дронами-камикадзе и артиллерией, — говорится в сообщении главы ОВА.
Сегодня оккупанты также терроризировали Никополь, Красногригорьевскую, Мировскую, Покровскую общины.
Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гараж и парник.
Задел линии электропередач и солнечные панели.
Спасатели потушили несколько пожаров. Люди не пострадали.
Читайте также:
Автор:
Большое достижение спортсменки из Днепропетровской области.
Мать 18-летнего Вячеслава, подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион дала…
В Днепре на улице Космической Peugeout 206 сбил 68-летнего мужчину и…
Сегодня в Днепре был замечен редкий ядовитый паук.
Большое достижение спортсменки из Днепропетровской области.
У Дніпрі помітили дуже сумнівний товар.
Мать 18-летнего Вячеслава, подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион дала комментарий СМИ.
В Днепре на улице Космической Peugeout 206 сбил 68-летнего мужчину и 68-летнюю женщину.
Сегодня в Днепре был замечен редкий ядовитый паук.
Сегодня в Днепре произошло серьезное ДТП.
Сегодня силы ПВО сбили в небе над областью 2 вражеских шахеда.
УАФ обратилась в УЕФА с необычной просьбой.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре – очередная волна отключений должников.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!