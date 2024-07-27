Вечером громко было в Днепровском районе

Сегодня в Днепровском районе было громко.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

К вечеру громко было в Днепровском районе. К счастью, обошлось. Из-за вражеской атаки никто не пострадал. Неспокойно и в Никопольщине – от ударов дронами-камикадзе и артиллерией, — говорится в сообщении главы ОВА.

Сегодня оккупанты также терроризировали Никополь, Красногригорьевскую, Мировскую, Покровскую общины.

Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гараж и парник.

Задел линии электропередач и солнечные панели.

Спасатели потушили несколько пожаров. Люди не пострадали.

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