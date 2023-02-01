Вдова тренера по боксу показала, как выглядит разрушенное здание в Днепре изнутри (ВИДЕО)

Ольга Кореновская, которая во время ракетного удара 14 января потеряла мужа и жилье, показала, как сейчас выглядит уцелевшая часть дома.
Эти кадры она опубликовала в своем Instagram и TikTok.
Ольге разрешить зайти в уцелевший после удара подъезд. Ее квартира разрушена, но часть лестничной площадки уцелела. Там валяются разбитые окна и куски стен.
От квартиры, где жила женщина, осталась только та же желтая кухня, фото которой облетело соцсети.
Напомним, во время ракетного удара по Днепру погиб известный тренер по боксу Михаил Кореновский. Он остался в квартире, а жена с детьми ушли в магазин, незадолго до взрыва. К сожалению, мужчина скончался.
Общее число погибших – 46 человек, еще более 80 человек получили ранения.
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