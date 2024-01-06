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Вчера вечером оккупанты снова обстреляли Никопольщину, — Лысак

Сегодня 08:42
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Оккупанты продолжают террор общин Днепропетровской области.

Новости Днепра про Вчера вечером оккупанты снова обстреляли Никопольщину, - Лысак

Вчера вечером русские войска обстреляли Марганецкую общину.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Враг стрелял по общине из тяжелой артиллерии. К счастью, люди не пострадали.

Враг пытается чем сильнее обидеть мирных украинцев. Итак, реагируйте на сигналы об опасности. Это спасает жизнь, – заявил председатель ОВА

Ночь в других районах области была спокойной, сейчас на Днепропетровщине объявлена воздушная тревога.

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