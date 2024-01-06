Вчера вечером оккупанты снова обстреляли Никопольщину, — Лысак

Вчера вечером русские войска обстреляли Марганецкую общину.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Враг стрелял по общине из тяжелой артиллерии. К счастью, люди не пострадали.
Враг пытается чем сильнее обидеть мирных украинцев. Итак, реагируйте на сигналы об опасности. Это спасает жизнь, – заявил председатель ОВА
Ночь в других районах области была спокойной, сейчас на Днепропетровщине объявлена воздушная тревога.
Читайте также:
Автор:
Одевайтесь теплее, друзья!
В Днепре из пожара спасли двух человек.
Днепровскую Кубу "оккупировали" бакланы.
Коррупционную схему в центре медико-социальной экспертизы разоблачили на Днепропетровщине.
Одевайтесь теплее, друзья!
В Днепре из пожара спасли двух человек.
Днепровскую Кубу "оккупировали" бакланы.
Коррупционную схему в центре медико-социальной экспертизы разоблачили на Днепропетровщине.
Изменят подход к формам финансирования высшего образования.
У Никополя мужчина всю ночь провел в поле.
Пограничника, подозреваемого в государственной измене, будут судить в Днепре.
В Днепре может появиться улица в честь идеолога и руководителя украинского национально-освободительного движения Ярослава Стецько.
В эту субботу верующие будут праздновать Крещение.
Купив товар в любом магазине Днепра, покупатель имеет право вернуть его в течение 14 дней, если у него сохранился чек и он не использовал товар по назначению, а просто покупка перестала ему нравится или по любой другой причине. Это прописано…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!