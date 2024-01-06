Вчера вечером оккупанты снова обстреляли Никопольщину, — Лысак

Ночь в других районах области была спокойной, сейчас на Днепропетровщине объявлена воздушная тревога.

Враг пытается чем сильнее обидеть мирных украинцев. Итак, реагируйте на сигналы об опасности. Это спасает жизнь, – заявил председатель ОВА

Враг стрелял по общине из тяжелой артиллерии. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Коррупционную схему в центре медико-социальной экспертизы разоблачили на Днепропетровщине.

В Днепре из пожара спасли двух человек.