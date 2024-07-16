Вблизи Нью-Йорка погиб 40-летний воин из Днепропетровщины

Война унесла жизни еще одного нашего земляка.

12 июля погиб солдат из Каменского Артем Байков. Это произошло вблизи населённого пункта Нью-Йорк Бахмутского направления. У мужчины остались жена и дочь.

Артему было 40 лет. Об этом сообщили в Каменском горсовете. В 2002 году окончил ПТУ №24. После чего работал в родном городе. В июне 2024 стал на защиту Украины и ее народа.

Попрощаются с солдатом 17 июля в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ВЦУ. Похоронят – на Аллее Героев.

Всегда будем помнить тех, кто защищал Украину. Герои не погибают! – говорится в сообщении.

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