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  • Вблизи Кривого Рога из-за последствий “прилета” образовалась “горная река” (ФОТО)

Вблизи Кривого Рога из-за последствий “прилета” образовалась “горная река” (ФОТО)

Сегодня 13:34
просмотров

В Кривом Роге из-за разрушенной дамбы образовалась "горная" река.

Новости Днепра про Вблизи Кривого Рога из-за последствий “прилета” образовалась “горная река” (ФОТО)

Местные опубликовали фотографии новой реки, образовавшейся после осеннего удара по одной из дамб возле Кривого Рога. Фото обнародовали в сообществе “Марс в Кривом Роге”.

По словам автора фото, после осеннего прилета и частичного разрушения дамбы, обломки гидросооружения изменили движение реки. Куски гранита сделали искусственное препятствие, из-за чего русло сузилось. Теперь водоем похож на узкую горную реку.

Как ни разрушай, а все равно частицы природы создадут новый, не менее красивый пейзаж местности, – пишет автор сообщения

Новости Днепра про Вблизи Кривого Рога из-за последствий “прилета” образовалась “горная река” (ФОТО)

Новости Днепра про Вблизи Кривого Рога из-за последствий “прилета” образовалась “горная река” (ФОТО)

Напомним, дамбу у Кривого Рога разрушили 14 сентября, когда россияне выпустили по ней 8 ракет Х-22. В результате удара разлилось местное водохранилище, из-за чего часть частного сектора города ушла под воду.

Было подтоплено 112 частных домов и подворий. Людей временно отселили.

Новости Днепра про Вблизи Кривого Рога из-за последствий “прилета” образовалась “горная река” (ФОТО)

Новости Днепра про Вблизи Кривого Рога из-за последствий “прилета” образовалась “горная река” (ФОТО)

Новости Днепра про Вблизи Кривого Рога из-за последствий “прилета” образовалась “горная река” (ФОТО)

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Новости Днепра про Вблизи Кривого Рога из-за последствий “прилета” образовалась “горная река” (ФОТО)Українська Новости Днепра про Вблизи Кривого Рога из-за последствий “прилета” образовалась “горная река” (ФОТО)Русский

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