Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Вблизи Каменского вспыхнули масштабные пожары, огонь подбирается к базам отдыха (ФОТО)

Вблизи Каменского вспыхнули масштабные пожары, огонь подбирается к базам отдыха (ФОТО)

Сегодня 14:37
просмотров

Пламя охватило территории Каменского района.

Новости Днепра про Вблизи Каменского вспыхнули масштабные пожары, огонь подбирается к базам отдыха (ФОТО)

С утра пылает пожар на открытой территории рядом с Елизаветовским шоссе возле Голубого озера Каменского района.

По сообщениям местных, вдоль трассы горит посадка. Предварительно известно, что огнем охвачена территория от базы отдыха Green Park до поворота на Заимку по обе стороны шоссе.

Из-за сильного задымления проехать по этому участку дороги трудно.

Сильный ветер мешает тушению пожара, из-за чего огонь быстро распространяется по территории района.

Новости Днепра про Вблизи Каменского вспыхнули масштабные пожары, огонь подбирается к базам отдыха (ФОТО)

Вот такую ​​картину видят жители Каменского.

Новости Днепра про Вблизи Каменского вспыхнули масштабные пожары, огонь подбирается к базам отдыха (ФОТО)

Пригород Каменского ныне в дыму.

Читайте также:

Новости Днепра про Вблизи Каменского вспыхнули масштабные пожары, огонь подбирается к базам отдыха (ФОТО)Українська Новости Днепра про Вблизи Каменского вспыхнули масштабные пожары, огонь подбирается к базам отдыха (ФОТО)Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Что раньше было на месте огромного бизнес-центра в самом сердце Днепра: тут продавали пирожки, работала парикмахерская и фотостудия
    Новости Днепра
    Сегодня 15:00
    Что раньше было на месте огромного бизнес-центра в самом сердце Днепра: тут продавали пирожки, работала парикмахерская и фотостудия

    Город стремительно меняется и то, как раньше выглядел центр Днепра…

    На Днепропетровщине дерево упало на автомобиль с ребенком внутри
    Новости Днепра
    Сегодня 14:51
    На Днепропетровщине дерево упало на автомобиль с ребенком внутри

    На Днепропетровщине дерево упало на автомобиль.

    Стало известно, планируют ли в Днепре повышать стоимость проезда в общественном транспорте
    Новости Днепра
    Сегодня 13:04
    Стало известно, планируют ли в Днепре повышать стоимость проезда в общественном транспорте

    В Днепре в ближайшее время повышения стоимости проезда не планируется.

    В Днепре из-за сильного ветра падают деревья, сносит мусорные баки и обрывает провода
    Новости Днепра
    Сегодня 13:01
    В Днепре из-за сильного ветра падают деревья, сносит мусорные баки и обрывает провода

    В Днепре бушует непогода.

    Последние новости

    Что раньше было на месте огромного бизнес-центра в самом сердце Днепра: тут продавали пирожки, работала парикмахерская и фотостудия
    Что раньше было на месте огромного бизнес-центра в самом сердце Днепра: тут продавали пирожки, работала парикмахерская и фотостудия

    Город стремительно меняется и то, как раньше выглядел центр Днепра сегодня можно увидеть только на старых фото. Сегодня Днепр – это город деловых и торговых центров, современных высоток и небольших пешеходных бульваров.

    Сегодня 15:00
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине дерево упало на автомобиль с ребенком внутри
    На Днепропетровщине дерево упало на автомобиль с ребенком внутри

    На Днепропетровщине дерево упало на автомобиль.

    Сегодня 14:51
    2
    просмотров
    Стало известно, планируют ли в Днепре повышать стоимость проезда в общественном транспорте
    Стало известно, планируют ли в Днепре повышать стоимость проезда в общественном транспорте

    В Днепре в ближайшее время повышения стоимости проезда не планируется.

    Сегодня 13:04
    1
    просмотров
    В Днепре из-за сильного ветра падают деревья, сносит мусорные баки и обрывает провода
    В Днепре из-за сильного ветра падают деревья, сносит мусорные баки и обрывает провода

    В Днепре бушует непогода.

    Сегодня 13:01
    5
    просмотров
    Как в Днепре отмечали 200-летие города: подарили кинотеатр, клумбу и выпустили штопор
    Как в Днепре отмечали 200-летие города: подарили кинотеатр, клумбу и выпустили штопор

    На минувших выходных Днепр отметил 248 лет с официального момента основания города. В 2024 году в целях безопасности были отменены все праздничные мероприятия. Мы верим, что уже в скором времени на улицы родного города вернутся шумные карнавалы, парады и развлечения.

    Сегодня 12:47
    4
    просмотров
    Студенты-контрактники уже могут получить грант на обучение от государства: как это сделать
    Студенты-контрактники уже могут получить грант на обучение от государства: как это сделать

    Студенты-контракники уже могут получить грант на обучение от государства.

    Сегодня 12:09
    0
    просмотров
    Будет сносить с ног: в Днепре и области предупредили о штормовом ветре
    Будет сносить с ног: в Днепре и области предупредили о штормовом ветре

    Жителей Днепра и области предупреждают о сильном ветре.

    Сегодня 11:39
    2
    просмотров
    В двух районах Днепра всю неделю будут «отрезать» должникам водоснабжение
    В двух районах Днепра всю неделю будут «отрезать» должникам водоснабжение

    В Днепре снова будут отключать воду должникам.

    Сегодня 11:14
    1
    просмотров
    Экскурсии и лотерея: в Днепре на выходных будет работать ботсад
    Экскурсии и лотерея: в Днепре на выходных будет работать ботсад

    В Днепре жителей на выходных приглашают в ботсад.

    Сегодня 10:42
    2
    просмотров
    По всей Днепропетровщине шестые сутки ищут пропавшего 15-летнего парня
    По всей Днепропетровщине шестые сутки ищут пропавшего 15-летнего парня

    15-летнего Никиту Величенко из Каменского все еще не нашли.

    Сегодня 10:24
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх