Вблизи Каменского вспыхнули масштабные пожары, огонь подбирается к базам отдыха (ФОТО)

С утра пылает пожар на открытой территории рядом с Елизаветовским шоссе возле Голубого озера Каменского района.
По сообщениям местных, вдоль трассы горит посадка. Предварительно известно, что огнем охвачена территория от базы отдыха Green Park до поворота на Заимку по обе стороны шоссе.
Из-за сильного задымления проехать по этому участку дороги трудно.
Сильный ветер мешает тушению пожара, из-за чего огонь быстро распространяется по территории района.
Вот такую картину видят жители Каменского.
Пригород Каменского ныне в дыму.
Читайте также:
Автор:
Город стремительно меняется и то, как раньше выглядел центр Днепра…
На Днепропетровщине дерево упало на автомобиль.
В Днепре в ближайшее время повышения стоимости проезда не планируется.
В Днепре бушует непогода.
Город стремительно меняется и то, как раньше выглядел центр Днепра сегодня можно увидеть только на старых фото. Сегодня Днепр – это город деловых и торговых центров, современных высоток и небольших пешеходных бульваров.
На Днепропетровщине дерево упало на автомобиль.
В Днепре в ближайшее время повышения стоимости проезда не планируется.
В Днепре бушует непогода.
На минувших выходных Днепр отметил 248 лет с официального момента основания города. В 2024 году в целях безопасности были отменены все праздничные мероприятия. Мы верим, что уже в скором времени на улицы родного города вернутся шумные карнавалы, парады и развлечения.
Студенты-контракники уже могут получить грант на обучение от государства.
Жителей Днепра и области предупреждают о сильном ветре.
В Днепре снова будут отключать воду должникам.
В Днепре жителей на выходных приглашают в ботсад.
15-летнего Никиту Величенко из Каменского все еще не нашли.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!