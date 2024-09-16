Вблизи Каменского вспыхнули масштабные пожары, огонь подбирается к базам отдыха (ФОТО)

Сильный ветер мешает тушению пожара, из-за чего огонь быстро распространяется по территории района.

Из-за сильного задымления проехать по этому участку дороги трудно.

По сообщениям местных, вдоль трассы горит посадка. Предварительно известно, что огнем охвачена территория от базы отдыха Green Park до поворота на Заимку по обе стороны шоссе.

С утра пылает пожар на открытой территории рядом с Елизаветовским шоссе возле Голубого озера Каменского района.

В Днепре в ближайшее время повышения стоимости проезда не планируется.

На Днепропетровщине дерево упало на автомобиль.

Город стремительно меняется и то, как раньше выглядел центр Днепра…

Что раньше было на месте огромного бизнес-центра в самом сердце Днепра: тут продавали пирожки, работала парикмахерская и фотостудия Город стремительно меняется и то, как раньше выглядел центр Днепра сегодня можно увидеть только на старых фото. Сегодня Днепр – это город деловых и торговых центров, современных высоток и небольших пешеходных бульваров. 0 просмотров