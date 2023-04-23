Вблизи Каменского погибают десятки рыб, которые из-за подтопления плавали в траве (ВИДЕО)

На Днепропетровщине погибают караси, которые остались лежать на земле караси, когда оттуда ушла "большая вода".

В заливе Калоша, неподалеку от Каменского, на земле остались лежать десятки рыб, ранее выплывших на дорогу, из-за подтопления. Видео-доказательства публикуют местные жители.

На кадрах, которые сняли местные, видно, что десятки карасей лежат на земле. Оставшись без воды, они начинают гибнуть.

Напомним, ранее здесь сильно разлилась вода, поэтому рыба переплыла на дорогу вблизи пруда. Каменчане отмечали, что теперь карасей можно ловить прямо в траве.

А вот на Солнечном вода еще не ушла, поэтому уточки до сих пор купаются в образовавшемся посреди дороги озере.

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