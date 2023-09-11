Вблизи Днепра воруют пчел

Об этом рассказала пасечница Наталья, ставшая жертвой неизвестных воров. Деталями она поделилась в тематическом сообществе «Пчеловодство Подгородного».
Как сообщила Наталья, преступление произошло в ночь на 11 сентября. На пасеке «Гора — старый сад», что в Подгородненской ОТГ, кто-то украл пчел. Владелица утверждает, что воры берут не сами ульи, а именно рамки с пчелами.
Наталья говорит, что человек «не в теме» к пчелам не полезет, поэтому вероятнее всего это были другие пчеловоды.
Воровали опытные в деле люди (вернее сказать изверги). Весь ужас поступка (ульи оставили) — потому что каждый пасечник свои ульи узнает, хоть трижды перекрась, у каждого свое отличие. К такому делу готовились, чтобы забрать только пчел. Мы недавно на своей пасеке разоблачили попытку кражи улья. Он был отнесен с места пасеки и обмотан черной стрейч-пленкой, но что-то помешало мерзкому делу, улей мы вернули на место», — рассказала пасечница.
Владелица пасеки говорит, что этим летом раньше уже сталкивалась с проблемами, когда во время опрыскивания подсолнечника от вредителей, отравили и пчел. А теперь украли насекомых, которые чудом выжили.
Женщина бьет тревогу, потому что никто не застрахован от краж таким образом.
«Господи, люди! Вас ничему не учит ситуация в стране, что творите? Закон бумеранга никто не отменял!», — подчеркнула Наталья.
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