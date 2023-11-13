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Вблизи Днепра в машине сгорели водитель и двое пассажиров

Сегодня 19:20
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Смертельное ДТП произошло на объездной дороге вблизи Днепра.

Новости Днепра про Вблизи Днепра в машине сгорели водитель и двое пассажиров

О жутком ДТП сначала сообщили телеграм-каналы, которые со ссылкой на очевидцев опубликовали кадры того, как врезавшийся в бетонную опору моста, автомобиль сильно пылает. Огонь был таким сильным, что машина через несколько минут сгорела дотла.

Как позже сообщили в ГСЧС, сообщение о ДТП и возгорании автомобиля поступило в 15:55. Авария произошла в Днепровском районе, на Южной объездной дороге города Днепр.

По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что автомобиль Toyota Land Cruiser Prado столкнулся с бетонной опорой моста. Возгорание ликвидировано в 16:42.

В результате происшествия погибли 3 мужчин. Все обстоятельства ДТП выясняются следователями.

Новости Днепра про Вблизи Днепра в машине сгорели водитель и двое пассажиров

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