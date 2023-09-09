Вблизи Днепра со вчера тушат масштабный пожар на ферме

Как сообщили в ГСЧС, пожар произошел на ферме в поселке Лозоватка Днепровского района. Загорелся сеновал, где хранилось более 400 тонн сена, собранного в этом году.
Пожар начался в 17:37, локализовали возгорание вечером в 20:10, но тушение продолжается до сих пор.
Из-за большой площади возгорания было принято решение о привлечении дополнительных пожарно-спасательных подразделений.
В результате возгорания уничтожено 400т. соломы в тюках и повреждены металлические конструкции сенника на общей площади 600 кв.м.Яна Юхименко
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