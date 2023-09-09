Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Вблизи Днепра со вчера тушат масштабный пожар на ферме

Сегодня 11:19
просмотров

Огонь охватил 600 квадратных метров фермы в Днепровском районе.

Как сообщили в ГСЧС, пожар произошел на ферме в поселке Лозоватка Днепровского района. Загорелся сеновал, где хранилось более 400 тонн сена, собранного в этом году.

Пожар начался в 17:37, локализовали возгорание вечером в 20:10, но тушение продолжается до сих пор.

Из-за большой площади возгорания было принято решение о привлечении дополнительных пожарно-спасательных подразделений.

В результате возгорания уничтожено 400т. соломы в тюках и повреждены металлические конструкции сенника на общей площади 600 кв.м.

Новости Днепра про Вблизи Днепра со вчера тушат масштабный пожар на ферме

Новости Днепра про Вблизи Днепра со вчера тушат масштабный пожар на ферме

Новости Днепра про Вблизи Днепра со вчера тушат масштабный пожар на ферме

Новости Днепра про Вблизи Днепра со вчера тушат масштабный пожар на ферме

Новости Днепра про Вблизи Днепра со вчера тушат масштабный пожар на ферме

Новости Днепра про Вблизи Днепра со вчера тушат масштабный пожар на фермеУкраїнська Новости Днепра про Вблизи Днепра со вчера тушат масштабный пожар на фермеРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре объявили чрезвычайный уровень опасности
Новости Днепра
Сегодня 14:09
В Днепре объявили чрезвычайный уровень опасности

В Днепре снова предупредили о чрезвычайной пожарной опасности.

Нужно ли передавать жителям Днепра показатели счетчика, если газом не пользуетесь
Новости Днепра
Сегодня 13:25
Нужно ли передавать жителям Днепра показатели счетчика, если газом не пользуетесь

Важно знать.

Ночью враг снова обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии
Новости Днепра
Сегодня 09:04
Ночью враг снова обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии

Ночью враг обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии.

В Каменском посреди дня застрелили мужчину: в области приступили к спецоперации
Новости Днепра
Вчера 21:23
В Каменском посреди дня застрелили мужчину: в области приступили к спецоперации

В Каменском посреди бела дня застрелили мужчину.

Последние новости

В Днепре объявили чрезвычайный уровень опасности
В Днепре объявили чрезвычайный уровень опасности

В Днепре снова предупредили о чрезвычайной пожарной опасности.

Сегодня 14:09
2
просмотров
Нужно ли передавать жителям Днепра показатели счетчика, если газом не пользуетесь
Нужно ли передавать жителям Днепра показатели счетчика, если газом не пользуетесь

Важно знать.

Сегодня 13:25
4
просмотров
Сводил на свидание и избил: в Каменском орудует «кавалер»-разбойник
Сводил на свидание и избил: в Каменском орудует «кавалер»-разбойник

Мужчина познакомился с женщиной, но в конце свидания обокрал.

Сегодня 12:45
4
просмотров
Ночью враг снова обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии
Ночью враг снова обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии

Ночью враг обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии.

Сегодня 09:04
7
просмотров
Погода на 9 сентября: в Днепре ясно и без осадков
Погода на 9 сентября: в Днепре ясно и без осадков

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
4
просмотров
Родился в бронежилете: юноша из Кривого Рога дважды оказывался в эпицентре взрыва, но чудом выжил
Родился в бронежилете: юноша из Кривого Рога дважды оказывался в эпицентре взрыва, но чудом выжил

Криворожец Дмитрий второй раз за полтора месяца оказался в эпицентре взрыва и чудом выжил.

Вчера 21:59
10
просмотров
В Каменском посреди дня застрелили мужчину: в области приступили к спецоперации
В Каменском посреди дня застрелили мужчину: в области приступили к спецоперации

В Каменском посреди бела дня застрелили мужчину.

Вчера 21:23
19
просмотров
Какие города и села на Днепропетровщине определили как неблагополучные
Какие города и села на Днепропетровщине определили как неблагополучные

Обратите внимание.

Вчера 20:43
13
просмотров
Сосед пытался поймать грабителя: в Днепре посреди дня обокрали дом
Сосед пытался поймать грабителя: в Днепре посреди дня обокрали дом

Пока хозяина не было дома, злоумышленник разбил окно и украл из частного дома золото и серебро.

Вчера 20:07
11
просмотров
НАБУ арестовало имущество Игоря Коломойского: что нашли у экс-бенефициара Приватбанка
НАБУ арестовало имущество Игоря Коломойского: что нашли у экс-бенефициара Приватбанка

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура после объявления подозрения бизнесмену Игорю Коломойскому арестовали его активы.

Вчера 19:23
254
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх