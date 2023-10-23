Вблизи Днепра случайно обнаружили надгробия детей основателей поселка Соленого: были вмурованы в фундамент

В поселке Соленом, что вблизи Днепра, случайно нашли уникальные надгробия.

Об этом сообщили на Facebook-странице Исторического факультета ДНУ им. Олеся Гончара.

Во время проведения ремонтных работ газовики случайно наткнулись на надгробия семьи немецких меонитов Бергманов. Плиты были вмурованы в фундамент дома, который построили в 1961 году. На место отправились студенты-историки, которые живут в Соленом и сейчас учатся в днепровском вузе.

На фото студенты ОП «Историческая украинистика и прикладная история» из с.Солоне Кирилл Габор и Данил Домбровский готовят к публикации случайную находку — надгробия детей менонитской семьи Бергманов (основателей Соленого). Находка вызвала живой интерес главного редактора сборника «Современные исследования немецкой истории» Н.В. Венгер и она предложила публикацию находки в разделе «События» сборника. При быстрой работе над текстом. Работают на скорости Доминика Торетто, говорится в сообщении.

Семья Бергманов считаются основателями современного пгт. Соленое. Их дом стал одним из туристических магнитов поселка.

Бергманы поселились в селении в 19 веке. Старожилы утверждают, что семья немцев не обижала крестьян, живших на этих землях, а наоборот всячески помогала местным. В частности, за время господства Бергман здесь построили ферму, кирпичный завод и небольшие пищевые предприятия. Благодаря этому у людей была достойная работа и деньги на жизнь.

Когда был плохой урожай, крестьяне могли покупать у Бергманов разнообразную продукцию по доступным для них ценам ниже, чем в тогдашнем Екатеринославе. По преданию Бергманы вызвались построить в поселке первую православную деревянную церковь. Между тем крестьяне обещали на шесть лет отказаться от алкоголя и закрыть все ветчины. В результате люди начали приходить на работу трезвыми, что значительно улучшило эффективность труда. За исполнением обещания следил местный священник. Во время революции в 1917 году владельцев усадьбы ограбили, а братьев Бергман расстреляли. Уцелевшие потомки семьи бежали в Канаду, где живут до сих пор. В 30-е годы из церкви вывезли все иконы и снесли сооружение. После Второй мировой на этом месте построили советский ресторан.

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