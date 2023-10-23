Вблизи Днепра случайно обнаружили надгробия детей основателей поселка Соленого: были вмурованы в фундамент

Об этом сообщили на Facebook-странице Исторического факультета ДНУ им. Олеся Гончара.
Во время проведения ремонтных работ газовики случайно наткнулись на надгробия семьи немецких меонитов Бергманов. Плиты были вмурованы в фундамент дома, который построили в 1961 году. На место отправились студенты-историки, которые живут в Соленом и сейчас учатся в днепровском вузе.
На фото студенты ОП «Историческая украинистика и прикладная история» из с.Солоне Кирилл Габор и Данил Домбровский готовят к публикации случайную находку — надгробия детей менонитской семьи Бергманов (основателей Соленого). Находка вызвала живой интерес главного редактора сборника «Современные исследования немецкой истории» Н.В. Венгер и она предложила публикацию находки в разделе «События» сборника. При быстрой работе над текстом. Работают на скорости Доминика Торетто, говорится в сообщении.
Семья Бергманов считаются основателями современного пгт. Соленое. Их дом стал одним из туристических магнитов поселка.
Бергманы поселились в селении в 19 веке. Старожилы утверждают, что семья немцев не обижала крестьян, живших на этих землях, а наоборот всячески помогала местным. В частности, за время господства Бергман здесь построили ферму, кирпичный завод и небольшие пищевые предприятия. Благодаря этому у людей была достойная работа и деньги на жизнь.
Когда был плохой урожай, крестьяне могли покупать у Бергманов разнообразную продукцию по доступным для них ценам ниже, чем в тогдашнем Екатеринославе.
По преданию Бергманы вызвались построить в поселке первую православную деревянную церковь. Между тем крестьяне обещали на шесть лет отказаться от алкоголя и закрыть все ветчины. В результате люди начали приходить на работу трезвыми, что значительно улучшило эффективность труда. За исполнением обещания следил местный священник.
Во время революции в 1917 году владельцев усадьбы ограбили, а братьев Бергман расстреляли. Уцелевшие потомки семьи бежали в Канаду, где живут до сих пор. В 30-е годы из церкви вывезли все иконы и снесли сооружение. После Второй мировой на этом месте построили советский ресторан.
Читайте также:
Автор:
Без паники!
Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!
На Днепропетровщине спасатели помогали мальчику, застрявшему рукой в чайнике.
В Днепропетровской области будут судить отца, который насиловал своих несовершеннолетних…
Самый недорогой дом в Днепре можно купить по цене от 378 до 1,3 млн грн. За такую цену продаются дома, находящиеся в частном секторе того или иного района, это не дачные участки. Домам часто требуется ремонт. Цена на дом в…
В Днепре задержали чиновника Госпотребслужбы, который за вознаграждение обещал помочь предпринимателю-переселенцу.
В Каменском на Днепропетровщине псевдориелтор обманула двух человек.
Водителя госпитализировали в больницу.
В Зеленодольске, что на Днепропетровщине, неизвестные осквернили клумбу, которую высадили в честь погибшего во время российских обстрелов мальчика.
Спасибо медикам за спасенную жизнь!
Важная информация!
Вечная слава!
Присмотритесь внимательно к фото!
Еще есть время зарядить телефон!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!