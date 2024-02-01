Вблизи Днепра ребенок провалился под лед

Инцидент произошел в Днепровском районе 1 февраля, сообщили в ГСЧС.
Вызов от местных жителей поступил в 17:41. Люди рассказали, что на местном водоеме в поселке городского типа Соленое вблизи улицы Задернюка Днепровского района ребенок провалился под лед.
Приехав на место инцидента четверо спасателей с помощью резиновой лодки и спасательного снаряжения (веревка) транспортировали 15-летнего мальчика на берег.
Подростка передали работникам экстренной медицинской помощи для оказания медицинской помощи и последующей госпитализации. Теперь с ним все хорошо.
Напомним, ранее спасатели публиковали неутешительную статистику по поводу смертей в зимний сезон. Только с начала 2024 года три человека, среди которых ребенок, погибли, потому что провалились под лед.
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