Вблизи Днепра ребенок провалился под лед

В Днепровском районе спасали провалившегося под лед 15-летнего парня.

Инцидент произошел в Днепровском районе 1 февраля, сообщили в ГСЧС.

Вызов от местных жителей поступил в 17:41. Люди рассказали, что на местном водоеме в поселке городского типа Соленое вблизи улицы Задернюка Днепровского района ребенок провалился под лед.

Приехав на место инцидента четверо спасателей с помощью резиновой лодки и спасательного снаряжения (веревка) транспортировали 15-летнего мальчика на берег.

Подростка передали работникам экстренной медицинской помощи для оказания медицинской помощи и последующей госпитализации. Теперь с ним все хорошо.

Напомним, ранее спасатели публиковали неутешительную статистику по поводу смертей в зимний сезон. Только с начала 2024 года три человека, среди которых ребенок, погибли, потому что провалились под лед.

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