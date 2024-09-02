Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Вблизи Днепра обнаружили следы древних иранских племен, живших здесь в 7 веке

Вблизи Днепра обнаружили следы древних иранских племен, живших здесь в 7 веке

Сегодня 13:42
просмотров

Археологи исторического музея обнаружили вблизи Днепра следы древних иранских племен.

Новости Днепра про Вблизи Днепра обнаружили следы древних иранских племен, живших здесь в 7 веке

Днепровские археологи сейчас исследуют балку Канцерка неподалеку от Днепра. Она была центром гончарного промысла древних аланов. О первых результатах сообщили в Днепропетровском историческом музее имени Яворницкого.

В частности, археологи нашли гончарное горно аланов датированное 7 веком, когда племена аланов жили на территории современной Днепропетровщины.

Продолжается археологическое исследование памятки «Балка Канцерка». Начальник экспедиции Анна Юрченко отыскала очередное гончарное горно аланов, датированное VII в. Таким образом коллеги почтили память археолога Владимира Ходаса, защитника Украины, недавно отошедшего в засветы. Нынешние полевые выезды являются продолжением его раскопа, заложенного в 2009 г., — говорится в сообщении.

Найденные артефакты пригодятся при изучении курса по истории Средних веков.

Новости Днепра про Вблизи Днепра обнаружили следы древних иранских племен, живших здесь в 7 веке

Новости Днепра про Вблизи Днепра обнаружили следы древних иранских племен, живших здесь в 7 веке

Кто такие аланы?

Еще со времен античности аланами называли большую массу кочевых иранских племен (преимущественно северных иранцев). Сначала это имя было самоназванием определенной группы племен, но уже к III столетию им почти полностью заменили такие макроэтнонимы, как сарматы и аорсы. Сведения или упоминания об аланах есть в сирийских, китайских, армянских и грузинских хрониках.

Аланы занимались скотоводством, земледелием, а впоследствии и ремеслами. Эти племена в разное время жили в Крыму, Нижнем Поднепровье и Молдове, но вскоре они погибли под ударами монголов.

Уцелевшие аланы укрылись от монголов в горах Центрального Кавказа и в Закавказье. Вероятно, определенные группы аланов, вместе с другими группами сарматского круга, дали начало современным осетинам.

Новости Днепра про Вблизи Днепра обнаружили следы древних иранских племен, живших здесь в 7 веке

Новости Днепра про Вблизи Днепра обнаружили следы древних иранских племен, живших здесь в 7 веке

Читайте также:

Новости Днепра про Вблизи Днепра обнаружили следы древних иранских племен, живших здесь в 7 векеУкраїнська Новости Днепра про Вблизи Днепра обнаружили следы древних иранских племен, живших здесь в 7 векеРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Рядом Орельские плавни: в получасе езды от Днепра находится Обуховский остров
    Новости Днепра
    Сегодня 14:51
    Рядом Орельские плавни: в получасе езды от Днепра находится Обуховский остров

    Обуховский остров в Днепре был пристанищем казака Обуха. Сегодня это…

    В Каменском 17-летний подросток умышленно поджег пиццерию, пять магазинов и автомобиль
    Новости Днепра
    Сегодня 14:20
    В Каменском 17-летний подросток умышленно поджег пиццерию, пять магазинов и автомобиль

    В Каменском подросток поджег пиццерию и автомобиль.

    Стало известно, почему графики отключений света в Днепре иногда не соответствуют действительности
    Новости Днепра
    Сегодня 12:47
    Стало известно, почему графики отключений света в Днепре иногда не соответствуют действительности

    В ДТЭК объяснили, почему свет иногда отключают вне графиков.

    Как выглядели продавцы мороженого в Днепре полвека назад: в белом халате и с коробом на плече
    Новости Днепра
    Сегодня 12:40
    Как выглядели продавцы мороженого в Днепре полвека назад: в белом халате и с коробом на плече

    Купить мороженое в Днепре можно не только в магазинах, но…

    Последние новости

    Рядом Орельские плавни: в получасе езды от Днепра находится Обуховский остров
    Рядом Орельские плавни: в получасе езды от Днепра находится Обуховский остров

    Обуховский остров в Днепре был пристанищем казака Обуха. Сегодня это просто большой зеленый остров посреди реки, неподалеку от Обуховки. Его размеры небольшие – около полутора километров на километр. На острове в 1650-х годах был казацкий «уход».

    Сегодня 14:51
    1
    просмотров
    В Каменском 17-летний подросток умышленно поджег пиццерию, пять магазинов и автомобиль
    В Каменском 17-летний подросток умышленно поджег пиццерию, пять магазинов и автомобиль

    В Каменском подросток поджег пиццерию и автомобиль.

    Сегодня 14:20
    3
    просмотров
    НБУ ввел новые правила для супермаркетов касательно оборота налички
    НБУ ввел новые правила для супермаркетов касательно оборота налички

    Это, прежде всего, касается услуги по выдаче наличных денег на кассе.

    Сегодня 12:58
    2
    просмотров
    Стало известно, почему графики отключений света в Днепре иногда не соответствуют действительности
    Стало известно, почему графики отключений света в Днепре иногда не соответствуют действительности

    В ДТЭК объяснили, почему свет иногда отключают вне графиков.

    Сегодня 12:47
    4
    просмотров
    Как выглядели продавцы мороженого в Днепре полвека назад: в белом халате и с коробом на плече
    Как выглядели продавцы мороженого в Днепре полвека назад: в белом халате и с коробом на плече

    Купить мороженое в Днепре можно не только в магазинах, но и в ларьках на улицах. Точки продажи находятся в местах наибольшего скопления людей: парках, скверах и других зеленых зонах города. Продавцы сидят под зонтиком рядом с холодильником либо находятся за…

    Сегодня 12:40
    2
    просмотров
    В трех общинах Днепропетровщины приостанавливается водоснабжение на неопределенный срок
    В трех общинах Днепропетровщины приостанавливается водоснабжение на неопределенный срок

    Три общины Днепропетровщины остались без воды на неопределенный срок.

    Сегодня 12:14
    4
    просмотров
    На Днепропетровщине эксчиновница закупила квадрокоптеры для военных по завышенной цене
    На Днепропетровщине эксчиновница закупила квадрокоптеры для военных по завышенной цене

    На Днепропетровщине будут судить эксчиновницу исполкома Криворожского городского совета.

    Сегодня 12:11
    4
    просмотров
    В Днепре 2 сентября вечером трамвай 1 будет курсировать по двум направлениям: схема движения
    В Днепре 2 сентября вечером трамвай 1 будет курсировать по двум направлениям: схема движения

    Внесены изменения в маршрут трамвая №1.

    Сегодня 11:36
    3
    просмотров
    Днепропетровщина вошла в двойку лидеров в необычном рейтинге
    Днепропетровщина вошла в двойку лидеров в необычном рейтинге

    Днепропетровщина – вторая среди лидеров за открытием новых ФЛПов.

    Сегодня 11:22
    7
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина чуть не угорел из-за включенного генератора в гараже
    На Днепропетровщине мужчина чуть не угорел из-за включенного генератора в гараже

    В Каменском на Днепропетровщине спасали мужчину, отравившегося угарным газом.

    Сегодня 11:13
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх