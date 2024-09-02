Вблизи Днепра обнаружили следы древних иранских племен, живших здесь в 7 веке

Археологи исторического музея обнаружили вблизи Днепра следы древних иранских племен.

Днепровские археологи сейчас исследуют балку Канцерка неподалеку от Днепра. Она была центром гончарного промысла древних аланов. О первых результатах сообщили в Днепропетровском историческом музее имени Яворницкого.

В частности, археологи нашли гончарное горно аланов датированное 7 веком, когда племена аланов жили на территории современной Днепропетровщины.

Продолжается археологическое исследование памятки «Балка Канцерка». Начальник экспедиции Анна Юрченко отыскала очередное гончарное горно аланов, датированное VII в. Таким образом коллеги почтили память археолога Владимира Ходаса, защитника Украины, недавно отошедшего в засветы. Нынешние полевые выезды являются продолжением его раскопа, заложенного в 2009 г., — говорится в сообщении.

Найденные артефакты пригодятся при изучении курса по истории Средних веков.

Кто такие аланы?

Еще со времен античности аланами называли большую массу кочевых иранских племен (преимущественно северных иранцев). Сначала это имя было самоназванием определенной группы племен, но уже к III столетию им почти полностью заменили такие макроэтнонимы, как сарматы и аорсы. Сведения или упоминания об аланах есть в сирийских, китайских, армянских и грузинских хрониках.

Аланы занимались скотоводством, земледелием, а впоследствии и ремеслами. Эти племена в разное время жили в Крыму, Нижнем Поднепровье и Молдове, но вскоре они погибли под ударами монголов.

Уцелевшие аланы укрылись от монголов в горах Центрального Кавказа и в Закавказье. Вероятно, определенные группы аланов, вместе с другими группами сарматского круга, дали начало современным осетинам.

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