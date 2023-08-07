Вблизи Днепра обнаружили городок лис (ФОТО)

В Днепровском районе обнаружили городок лис.

Об этом сообщил профессор Мелитопольского государственного университета Александр Жуков на своей Facebook-странице.

По словам профессора, в заповеднике «Днепровско-Орильский» обнаружили поселение лис. В пределах 50 метров расположено 9 жилых нор, в которых вероятно живут эти звери. Увидеть нору можно на фото ниже.

Такая плотность нор указывает на то, что это именно городок, а не одиночные дома.

В заповеднике «Днепровско-Орильский» найден городок лис: 9 жилых нор в пределах 50 метров, — говорится в сообщении.

В комментариях отметили, что, скорее всего, здесь раньше жили барсуки, которые и создали городок, а лисы переселились в новые жилища, когда их покинули предыдущие владельцы. Это указывает размер входных отверстий. Они широкие, чтобы барсуки могли просунуть свое тело.

Входные отверстия похожи на норы барсуков, широкие, чтобы тушку барсучек свою мог протиснуть, — отмечают комментаторы.

Напомним, ранее в заповеднике показали следы краснокнижного европейского барсука. Так что вполне вероятно, что здесь раньше жили именно эти звери.

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