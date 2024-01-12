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Вблизи Днепра, несмотря на морозы, начала цвести орешник: чем это грозит

Сегодня 12:33
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В заповеднике близ Днепра, несмотря на сильные морозы, расцвел орешник.

Новости Днепра про Вблизи Днепра, несмотря на морозы, начала цвести орешник: чем это грозит

Аномальные изменения в природе продолжаются. Ранее в Днепре замечали сакуру, распустившую свои розовые цветки в конце декабря и магнолию, которая вот-вот должна была зацвести.

В заповеднике Днепровско-Орильский в январе, несмотря на морозы, начал цвести орешник. Об этом сообщила ученая Екатерина Колесникова.

Январь 2024г. Фенологические наблюдения. Цветет орешник. Это уже не первое зимнее цветение орешника на территории заповедника. Фото 10.01.2024, – написала ученая.

Это действительно не в первый раз, когда на территории заповедника цветет орешник. В последний раз это произошло в 2018 году, когда из-за аномально теплой зимы 5 января ученые зафиксировали появление цветков этого куста.

Орешник в народе называют лесным орехом. Это не дерево, а куст из семьи березовых. Именно поэтому его часто путают с древовидными «родственниками». Ботаники отмечают, что соцветия растения формируются осенью и зимуют защищенные плотными чешуйками.

При нормальных условиях орешник цветет в марте-апреле, когда начинает теплеть. Однако из-за аномально теплого декабря, кусты начали этот процесс раньше и распустились посреди января.

Такое раннее цветение может повредить кустам, отмечают ботаники. Этот процесс очень энергозатратный, изнурительный и требует использования запасных питательных веществ и воды. Скорее всего, цветки и запыленные завязи не переживут заморозков.

Это повлияет, прежде всего, на жителей заповедника, которые останутся без орехов и будут вынуждены искать альтернативные способы поживиться.

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Новости Днепра про Вблизи Днепра, несмотря на морозы, начала цвести орешник: чем это грозитУкраїнська Новости Днепра про Вблизи Днепра, несмотря на морозы, начала цвести орешник: чем это грозитРусский

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