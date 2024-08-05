Вблизи Днепра два дня ищут пропавшую без вести 27-летнюю жительницу Новомосковска

Последний раз 27-летнюю Анастасию Дуньчакову видели 3 августа около 12:00. Известно, что женщина ушла из дома в Новомосковске и не вернулась. В настоящее время ее местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 25 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные.
Была одета: светлый сарафан с темными цветами, коричневые босоножки. При себе у нее была розовая сумка.
Полицейские второй день ищут Анастасию и просят о помощи свидетелей.
Просьба ко всем, кому известна информация о местонахождении Анастасии Дуньчаковой, сообщить Новомосковскому районному отделу полиции или по телефонам: +380959075203, +380982425803 или 102.
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