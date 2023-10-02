Вблизи Днепра частично сгорел известный приют для животных

Об этом сообщили сотрудники приюта на официальной Facebook-странице.
Как рассказала куратор приюта, пожар произошел ночью. По предварительной информации, огонь вспыхнул возле электрического счетчика. Больше всего пострадал дом, где живут работники, которые ухаживают за животными.
На момент пожара внутри дома находились пять человек. Как рассказала куратор, к жителям дома приехала знакомая, которая в эту ночь не спала и первой заметила пожар и разбудила других. Если бы не она, то работники могли бы и не выжить. Сейчас с ними все хорошо.
Животные тоже не пострадали.
Пожар уничтожил 16 тонн запасов корма для животных, три вольера и часть дома. Выгорела веранда, где были щенки, но их успели эвакуировать. Перегорели верхние балки, поэтому в любой момент может произойти обвал — без крова осталось две семьи работников.
Работники приюта — внутриперемещенные лица, поэтому им некуда пойти. Открыли сбор средств на восстановление приюта и помощь для персонала. Все детали ТУТ.
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