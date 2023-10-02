Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Вблизи Днепра частично сгорел известный приют для животных

Сегодня 13:40
просмотров

В ночь на 2 октября вблизи Днепра загорелся приют для животных "Пегас".

Новости Днепра про Вблизи Днепра частично сгорел известный приют для животных

Об этом сообщили сотрудники приюта на официальной Facebook-странице. 

Как рассказала куратор приюта, пожар произошел ночью. По предварительной информации, огонь вспыхнул возле электрического счетчика. Больше всего пострадал дом, где живут работники, которые ухаживают за животными.

На момент пожара внутри дома находились пять человек. Как рассказала куратор, к жителям дома приехала знакомая, которая в эту ночь не спала и первой заметила пожар и разбудила других. Если бы не она, то работники могли бы и не выжить. Сейчас с ними все хорошо.

Животные тоже не пострадали.

Пожар уничтожил 16 тонн запасов корма для животных, три вольера и часть дома. Выгорела веранда, где были щенки, но их успели эвакуировать. Перегорели верхние балки, поэтому в любой момент может произойти обвал — без крова осталось две семьи работников.

Новости Днепра про Вблизи Днепра частично сгорел известный приют для животных

Новости Днепра про Вблизи Днепра частично сгорел известный приют для животных

Работники приюта — внутриперемещенные лица, поэтому им некуда пойти. Открыли сбор средств на восстановление приюта и помощь для персонала. Все детали ТУТ.

Новости Днепра про Вблизи Днепра частично сгорел известный приют для животных

Читайте также:

Новости Днепра про Вблизи Днепра частично сгорел известный приют для животныхУкраїнська Новости Днепра про Вблизи Днепра частично сгорел известный приют для животныхРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Какой остров в Днепре имеет 4 названия: тут бывал Сирко и водится много змей (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:41
Какой остров в Днепре имеет 4 названия: тут бывал Сирко и водится много змей (ФОТО)

На территории Днепра есть остров, у которого нет одного названия.…

В Днепре на День защитников и защитниц военного выгнали из маршрутки
Новости Днепра
Сегодня 12:17
В Днепре на День защитников и защитниц военного выгнали из маршрутки

Жители Днепра жалуются на водителя, выгнавшего военного из маршрутки.

Жители Днепра купили печенье с паутиной и червями
Новости Днепра
Сегодня 11:54
Жители Днепра купили печенье с паутиной и червями

Днепряне думали, что в упаковке будет паук.

У рыбака из Днепра, умеющего «ходить» по воде, появились последователи
Новости Днепра
Сегодня 11:32
У рыбака из Днепра, умеющего «ходить» по воде, появились последователи

У днепровского "Моисея", рыбачающего посреди реки, появились последователи.

Последние новости

Жители Днепра и пригорода остались без воды: когда ее вернут
Жители Днепра и пригорода остались без воды: когда ее вернут

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Сегодня 13:58
2
просмотров
На Днепропетровщине зафиксировали очаг вирусного гепатита и 5 очагов бешенства
На Днепропетровщине зафиксировали очаг вирусного гепатита и 5 очагов бешенства

Берегите себя!

Сегодня 12:59
3
просмотров
Какой остров в Днепре имеет 4 названия: тут бывал Сирко и водится много змей (ФОТО)
Какой остров в Днепре имеет 4 названия: тут бывал Сирко и водится много змей (ФОТО)

На территории Днепра есть остров, у которого нет одного названия. Вместо этого у него сразу четыре «имени»: Кодачек, Кодацкий, Казацкий и Змеиный. Находится он неподалеку Старых Кайдак и имеет очень богатую историю. На этом острове  возможно бывали многие гетманы Украины.

Сегодня 12:41
2
просмотров
В Днепре на День защитников и защитниц военного выгнали из маршрутки
В Днепре на День защитников и защитниц военного выгнали из маршрутки

Жители Днепра жалуются на водителя, выгнавшего военного из маршрутки.

Сегодня 12:17
3
просмотров
Жители Днепра купили печенье с паутиной и червями
Жители Днепра купили печенье с паутиной и червями

Днепряне думали, что в упаковке будет паук.

Сегодня 11:54
6
просмотров
У рыбака из Днепра, умеющего «ходить» по воде, появились последователи
У рыбака из Днепра, умеющего «ходить» по воде, появились последователи

У днепровского "Моисея", рыбачающего посреди реки, появились последователи.

Сегодня 11:32
3
просмотров
Жителей Днепра просят ознакомиться с графиками отключений света: зачем они
Жителей Днепра просят ознакомиться с графиками отключений света: зачем они

Важная информация!

Сегодня 10:59
7
просмотров
В Днепре показали еще одно уникальное здание с одной «магической» стеной
В Днепре показали еще одно уникальное здание с одной «магической» стеной

Как оказалось, у Днепра есть еще один "магический" дом.

Сегодня 10:28
3
просмотров
Сегодня на Днепропетровщине будет громко: что произошло
Сегодня на Днепропетровщине будет громко: что произошло

Без паники!

Сегодня 09:00
9
просмотров
Ночью враг атаковал Днепропетровщину ударными дронами: спасибо ПВО
Ночью враг атаковал Днепропетровщину ударными дронами: спасибо ПВО

Ночь на Днепропетровщине была тревожной.

Сегодня 07:41
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх