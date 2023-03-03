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Важно знать: как работает общественный транспорт Днепра 3 марта

Сегодня 08:30
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Сегодня, 3 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Новости Днепра про Важно знать: как работает общественный транспорт Днепра 3 марта

Всего на маршруты электротранспорта вышли 206 единиц подвижного состава.

Расписание движения электротранспорта можно узнать:

Также по городу на 90 автобусных маршрутах курсирует 735 автобусов (из них 143 – большой вместимости).

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