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Важная информация: как сегодня в Днепре будет работать общественный транспорт

Сегодня 08:00
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Сегодня, 10 марта, в Днепре электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

 

Новости Днепра про Важная информация: как сегодня в Днепре будет работать общественный транспорт

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.

Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad, или в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot.

Также по городу будет работать 90 автобусных маршрутов с общим количеством 738 автобусов (из них 144 – большой вместимости).

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