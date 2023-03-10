Важная информация: как сегодня в Днепре будет работать общественный транспорт

Также по городу будет работать 90 автобусных маршрутов с общим количеством 738 автобусов (из них 144 – большой вместимости).

Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad , или в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot .

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.

Сегодня, 10 марта, в Днепре электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

В Павлограде на улице Днепровской автомобиль сбил женщину и уехал…

Украинские бойцы отбили многочисленные атаки оккупантов в районе Бахмута в…

Сегодня в Днепре простятся с спикером ГСЧС Евгенией Дудкой 7 марта ушла из жизни спикер ГСЧС Днепропетровщины Евгения Дудка. Девушка получила ранения во время ракетного удара по аэропорту в Днепре 10 апреля 2022 года. Долгих 11 месяцев Женя героически сражалась за свою жизнь. просмотров

ВСУ отразили многочисленные атаки возле Бахмута и уничтожили два логистических центра РФ, — Генштаб Украинские бойцы отбили многочисленные атаки оккупантов в районе Бахмута в Донецкой области и уничтожили два логистических центра РФ. просмотров

На Днепропетровщине авто сбило женщину и уехало с места ДТП В Павлограде на улице Днепровской автомобиль сбил женщину и уехал с места ДТП. просмотров

Терор Нікопольського району не припиняється: постраждав пенсіонер В течение дня оккупационная армия россии трижды нанесла удары по Красногригоревской громаде из тяжелой артиллерии. 73-летний мужчина получил ранения, пострадавшего госпитализировали. просмотров

Перепрофилирование: теперь вместо «обычных» болезней врачи Днепра занимаются боевыми травмами В одной из больниц Днепра ранее лечили только гражданских с бытовыми травмами, но с началом военных действий он перепрофилировался на военные травмы. просмотров