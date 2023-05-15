Важкий день на Нікопольщині: окупанти поранили трьох дорослих та дитину

Трудный день на Никопольщине. Сегодня есть раненые люди. Трое взрослых и ребенок. Девочка 2009 г.р. Она госпитализирована с диагнозом минно-взрывная травма, черепно-мозговая травма. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

В результате обстрела районного центра мужчина 1981 г.р. получил осколочные ранения обеих рук, головы и контузию. В настоящее время раненый находится на амбулаторном лечении.

Мужчину 1962 г.р. также забрали в больницу. Ему поставили диагноз минно-взрывная травма, баротравма.

Также после обстрела произошло 3 пожара в хозяйственных постройках и на объекте инфраструктуры. 1 хозяйственное сооружение было уничтожено.

Повреждено частное предприятие, 14 многоэтажек, 6 жилых домов, 8 хозяйственных построек, 4 легковых автомобиля, 1 грузовик.

Спасатели продолжают работать на месте.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: