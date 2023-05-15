Важкий день на Нікопольщині: окупанти поранили трьох дорослих та дитину

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
В результате обстрела районного центра мужчина 1981 г.р. получил осколочные ранения обеих рук, головы и контузию. В настоящее время раненый находится на амбулаторном лечении.
Мужчину 1962 г.р. также забрали в больницу. Ему поставили диагноз минно-взрывная травма, баротравма.
Также после обстрела произошло 3 пожара в хозяйственных постройках и на объекте инфраструктуры. 1 хозяйственное сооружение было уничтожено.
Повреждено частное предприятие, 14 многоэтажек, 6 жилых домов, 8 хозяйственных построек, 4 легковых автомобиля, 1 грузовик.
Спасатели продолжают работать на месте.
Читайте также:
Автор:
В Днепре на улице Пастера в киоске незаконно продавали сигареты.
15 мая из пансионата для престарелых «Большое сердце», который находится…
Он – герой нашего времени, понимая, что может не вернуться,…
В Донецкой области произошло 37 боевых столкновений, а украинские военные…
В Днепре на улице Пастера в киоске незаконно продавали сигареты.
15 мая из пансионата для престарелых «Большое сердце», который находится на Криворожском шоссе, 21 ушла Любовь Дяченко 1939 года рождения.
Он – герой нашего времени, понимая, что может не вернуться, военный хирург из Днепра Евгений все равно поехал в окруженный Мариуполь.
В Донецкой области произошло 37 боевых столкновений, а украинские военные - две станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.
Сегодня, 15 мая, в Новомосковске на улице Гетманская во время движения загорелся ВАЗ.
В Днепре задержали "дельца", который продавал мужчинам "белые билеты".
Имущество Днепропетровского трубного завода выставлено на торги. В 2021 году он полностью прекратил свою работу и был признан банкротом. Сначала на заводе срезали трубопрокатные станы и вывезли оборудование. Теперь помещения завода выставлены на торги. За него хотят выручить не менее…
Эрдоган был в шаге от победы.
Важная информация!
У кого-то был неудачный брак.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!