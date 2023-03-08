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Варварство: на Черкащине подростки надругались над могилой бойца ВСУ

Сегодня 19:45
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В селе Ивахны Уманского района Черкасской области подростки надругались над могилой погибшего на фронте воина ВСУ.

Новости Днепра про Варварство: на Черкащине подростки надругались над могилой бойца ВСУ

Об этом сообщает ГУ Нацполіції у Черкаській області.

Четверо подростков возрастом 14 лет сняли с надгробия погибшего государственный флаг. Видео поступка они опубликовали в социальной сети Tik-Tok. Вандалов доставили в отделение полиции, где они вместе с родителями дают показания. 

За невыполнение родительских обязанностей на родителей подростков составили административные протоколы. 

Отметим, за надругательство над могилой воина и государственными символами предусмотрено наказание в виде ограничения свободы до 7 лет.

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Новости Днепра про Варварство: на Черкащине подростки надругались над могилой бойца ВСУУкраїнська Новости Днепра про Варварство: на Черкащине подростки надругались над могилой бойца ВСУРусский

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