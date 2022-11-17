Вандалы надругались над могилой Защитника в Новомосковске

По факту надругательства над могилой погибшего военнослужащего в Новомосковской полиции было возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает Новомосковский РОВД.

«16 ноября в соцсетях сообщали об исчезновении из могилы погибшего военного флага 25-й Сичеславской бригады и повреждении флага Украины. Информация по данному факту была внесена в Единый Реестр Новомосковского РОВД. На место происшествия была направлена следственная группа.

По согласованию с прокуратурой Новомосковского района сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению данного преступления», — говорится в сообщении.