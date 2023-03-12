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Валит деревья: в Днепре предупредили об опасном метеоявлении

Сегодня 14:29
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В Днепре сегодня шквальный ветер.

Новости Днепра про Валит деревья: в Днепре предупредили об опасном метеоявлении

В ГСЧС предупредили об опасном метеорологическом явлении 1 уровня опасности.

По данным спасателей, 12 марта в Днепре и области ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.
Уровень опасности 1 (желтый).

Непогода уже бушует на улицах города. По словам местных жителей, уже есть первые поваленные деревья, а в окрестностях Днепра ветер снес дорожный знак. Предварительно такая погода продержится до конца суток. Будьте осторожны.

Что касается погоды в ближайшие дни, то в ночь с воскресенья на понедельник снова будут заморозки. Из хорошего: это не надолго и уже во вторник вернутся комфортные +10.

Новости Днепра про Валит деревья: в Днепре предупредили об опасном метеоявлении

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