Валит деревья: в Днепре предупредили об опасном метеоявлении

В Днепре сегодня шквальный ветер.

В ГСЧС предупредили об опасном метеорологическом явлении 1 уровня опасности.

По данным спасателей, 12 марта в Днепре и области ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.

Уровень опасности 1 (желтый).

Непогода уже бушует на улицах города. По словам местных жителей, уже есть первые поваленные деревья, а в окрестностях Днепра ветер снес дорожный знак. Предварительно такая погода продержится до конца суток. Будьте осторожны.

Что касается погоды в ближайшие дни, то в ночь с воскресенья на понедельник снова будут заморозки. Из хорошего: это не надолго и уже во вторник вернутся комфортные +10.

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