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«Валил ее на землю и избивал»: в Днепре оправдали женщину, которая убила сожителя-тирана

Сегодня 20:17
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После 3 лет постоянных судебных разбирательств в Днепре оправдали женщину, убившую сожителя-тирана.

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В Амур-Нижнеднепровском районном суде в Днепре по всем статьям оправдали Марину Полях, расследование по делу которой длилось 3 года.

Об этом рассказала сотрудница благотворительного фонда «Помогаем» Ольга Левченко, которая в течение всего времени помогала с расследованием и продвигала это дело, чтобы добиться правосудия.

Напомню коротко. Марина долгое время страдала от жестокого домашнего насилия. Ее сожитель – убийца. И это можно утверждать потому, что он был осужден за умышленное убийство. Он не досидел свой срок, вышел досрочно. Она не хотела, чтобы он жил с ней, но его не интересовало ее мнение, — рассказывает сторона подзащитной.

Когда женщина пыталась помешать ему зайти в квартиру, эксзаключенный бил окна и поджигал дом. В течение длительного времени он совершал по отношению к ней буквально все виды насилия, угрожал насилием в сторону дочери-подростка.

Из-за его действий и постоянных угроз Марина была вынуждена обратиться в полицию, чем впоследствии добилась судебного заседания.

Наконец, было назначено судебное заседание, с которого он должен был отправиться досиживать свой срок за убийство. Он сказал, что она не доживет до его суда и что он не сядет, пока она жива.

Во время очередного конфликта сожитель Марины снова напал на нее, повалил на землю и стал избивать. Рядом находилась дочь женщины, которой он также угрожал расправой. В тот день Марина взяла в руки нож, чтобы защитить себя и своего ребенка. Мужчина умер, таким образом и началось судебное расследование по факту «преднамеренного убийства».

Три года длилось судебное разбирательство. Марина говорила правду. Ее было тяжело слушать, она плакала, было тяжело осознать в каком аду она жила. Но ей точно не было смысла его убивать. Наша защита все время строилась на правде. Марина не отказывалась от показаний. Через три года прокуратура сменила обвинение. Но отец погибшего, который является потерпевшим, поддерживает ранее выдвинутое обвинение, — пишет адвокат женщины.

Новости Днепра про

Сегодня, 9 сентября, суд вынес окончательный приговор. Благодаря неравнодушию фонда и выходивших на митинги граждан Марина Полях была оправдана по всем статьям.

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