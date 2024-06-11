Вакансии для ветеранов и пенсионеров в ВСУ в Днепре: сколько платят и кого ищут

Журналисты dnepr.info собрали подборку из вакансий от ВСУ для тех, кто получил инвалидность или вышел на пенсию.
ВСУ ищут военнослужащего –связиста. Место работы – инженерный батальон. Все, что требуется от соискателя – год опыта работы. Зарплата от 20 до 100 тыс грн. В обязанности входит обеспечение эффективной коммуникации между разными подразделениями батальона, координация связи с командованием и другими подразделениями, поддержка и обслуживание средств связи.
От соискателя требуется умение работать с разными средствами связи, знание протокола и правил в военных подразделениях. Ответственность и дисциплинированность.
Также в этот батальон требуется боевой медик. От соискателя необходимо среднее специальное образование и опыт работы от года. В обязанности сотрудника будет входить обеспечение медицинской помощи и первая помощь при выполнении заданий и во время обучение.
Необходимо будет проводить медицинский контроль и мониторинг здоровья военнослужащих, медицинских обследований и диагностики. Главное – умение работать в стрессовых ситуациях и принимать быстрые и рациональные решения. Оплата труда – от 20 до 100 тыс грн в месяц.
Также в инженерный батальон требуется начальник склада. Готовы взять человека с инвалидностью, ветерана, пенсионера, необходим опыт работы от 2-х лет. Будущий сотрудник будет отвечать за эффективное управление всеми аспектами складской деятельности.
В основные обязанности входит организация и контроль приемки, хранения и отгрузки товара на складе, планирования и координация работы складского персонала, ведение облика товаров на складе та складского оборудования. Оплата от 20 до 100 тыс грн.
Военный бухгалтер работая в отдельном батальоне может заработать от 20 до 100 тыс грн. От соискателя требуется высшее образование и год опыта работы. Среди требований также высокая самоорганизованность, честность, дисциплинированность, отсутствие алкогольной зависимости.
На службе бухгалтер сможет получать не только зарплату, но и будет обеспечен полноценным питанием и бесплатным лечением. Основные обязанности – ведение бухгалтерского учета, учета ТМЦ.
В отдельную механизированную бригаду требуется инструктор с инженерно-саперного дела. Зарплата от 40 до 120 тыс грн. В его обязанности будет входить организация и проведение учебных программ для военнослужащих касательно проведения инженерных работ, включая подготовку к строительству и разминирование. Организация полевых тренировок и практических упражнений, предоставление технической поддержки и консультации военным подразделениям в вопросах инженерных операций.
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