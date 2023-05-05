«Вагнеровцы» уйдут из Бахмута, из-за нехватки боеприпасов: что говорят в ВСУ

Глава «вагнеровцев» Евгений Пригожин опубликовал очередное обращение к россиянам, в котором заявил, что его наемники уйдут из Бахмута. Причина – снарядный голод. По его словам, боевики ЧВК «Вагнер» покинут город 10 мая.
Заметим, что Пригожин уже неоднократно записывал видеообращение и говорил о снарядном голоде у наемников, которые сейчас атакуют ВСУ в Бахмуте. Ранее он снимал видео на фоне горы трупов, говоря о том, что это потери «вагнеровцев» за несколько дней.
В этот раз лидер «вагнеровцев» заявил, что полностью передаст город кадровым российским военным.
Я вывожу подразделения ППК «Вагнер» из Бахмута, потому что в отсутствие боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель, — прямая речь лидера «вагнеровцев».
Если коротко, в ВСУ не верят заявлениям Пригожина, потому что он неоднократно говорил о снарядном голоде, которого на самом деле нет, ведь город активно обстреливают из всех имеющихся видов вооружения.
Заместитель министра обороны Анна Маляр в своем телеграмме отметила, что ВСУ уничтожили склад с боеприпасами «вагнеровцев», но боевики собирают туда резервы и не оставляют попыток захватить город до 9 мая.
В комментарии изданию ВВС, представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что в «вагнеровцев» заканчиваются не боеприпасы, а боевики. Кроме этого, продолжаются внутренние распри между главой ЧВК и ВС РФ.
Российское минобороны не отправляет «вагнеровцам» подспорье в таком количестве, как им хотелось бы, поэтому они ищут причины чтобы уйти, — говорит Череватый.
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