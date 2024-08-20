В Желтых Водах из пожара спасли трех человек

Во время пожара спасли трех человек.

Сегодня, 20 августа, вечером возник пожар в квартире на улице Ивана Франко в городе Желтые Воды. Огонь вспыхнул в доме на втором этаже четырехэтажного жилого дома. Началось сильное задымление. На ликвидацию пожара прибыли 13 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники

Пожарные действовали быстро и своевременно. Из задымленного дома они вывели на свежий воздух двух мужчин и женщину.

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